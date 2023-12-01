شفق نيوز/ افاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بوقوع صدامات عنيفة بين محتجين والقوات الامنية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز، أن "محتجين دخلوا بصدامات في ساحة الحبوبي مع القوات الامنية، احتجاجاً على اعتقال المدعو حسين الزعيم واثنين آخرين معه، بتهمة الابتزاز وتمزيق صور المرشحين في الناصرية".

وبين المصدر، ان "المحتجين أشعلوا النيران في الطرقات باستخدام الاطارات المحترقة، فيما ردت القوات الامنية بالرصاص الحي ضدهم لتفريقهم".