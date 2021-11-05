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صدامات بغداد تتخذ منحى "خطيراً".. تبادل إطلاق نار بين متظاهرين وقوات الأمن

Category: أمـن

Date: 2021-11-05T17:39:03+0000
صدامات بغداد تتخذ منحى "خطيراً".. تبادل إطلاق نار بين متظاهرين وقوات الأمن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن صدامات بغداد بدأت مساء يوم الجمعة باتخاذ منحى "خطير" عبر تبادل إطلاق النار بين متظاهرين وقوات الأمن أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن أطلقت الرصاص المطاطي والحي في الهواء لإبعاد المتظاهرين من أمام بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق وسط بغداد".

وأضاف أن "عددا من المتظاهرين بدأوا بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن التي ردت بالمثل"، مشيراً إلى أن الجانبين يتبادلون إطلاق النار والقنابل الصوتية.

ولم ترد معلومات على الفور بشأن وقوع إصابات من عدمها.

وكانت الصدامات قد تجددت مساء الجمعة بين الجانبين بعد مواجهات عنيفة خلال ساعات النهار خلفت ١٢٥ جريحا معظمهم من قوات الأمن.

ويحتج هؤلاء على نتائج الانتخابات ويقولون إنها "مفبركة"، ويطالبون بإعادة الفرز اليدوي، وهم من أنصار القوى الخاسرة بالانتخابات وعلى رأسها تحالف "الفتح" وهو مظلة سياسية لفصائل شيعية متنفذة.

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