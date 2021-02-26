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صدامات الناصرية تخلف 73 مصاباً

Category: أمـن

Date: 2021-02-26T14:45:43+0000
صدامات الناصرية تخلف 73 مصاباً

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بمحافظة ذي قار، الجمعة، بوقوع 73 مصاباً خلال احتجاجات عنيفة تشهدها الناصرية لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية خلفت حتى الآن إصابة 73 شخصا بين الطرفين".

وأضاف، أن "بعض الجرحى إصاباتهم خطرة جداً". 

وهذا خامس يوم على التوالي، تشهد فيه الناصرية احتجاجات عنيفة وصدامات بين المتظاهرين وأفراد الأمن.

وخلال الأيام السابقة، سقط ثلاثة ضحايا من المتظاهرين إلى جانب عشرات الإصابات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

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