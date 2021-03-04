"صحيفة المرشد": الهجمات الصاروخية في العراق ستزداد خلال الأيام المقبلة

نيوز/ قالت صحيفة "كيهان" الإيرانية إن الهجمات الصاروخية في العراق "سوف تزداد في الأيام المقبلة".

ووصفت "كيهان"، التي تصدر تحت رعاية ممثل المرشد علي خامنئي، أحدث هجوم صاروخي على مواقع عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد الجوية، والذي وقع أمس الأربعاء، بأنه "إذلال" للولايات المتحدة، بحسب ما ذكره موقع إيران انترناشيونال.

وزعمت الصحيفة أن 3 أشخاص قتلوا في الهجوم، فيما أكدت التقارير أن مقاولًا مدنيًا واحدًا فقط توفي بسبب سكتة قلبية.

وتابعت "كيهان"، في مقال نشرته بهذا الصدد، أن الحرس الثوري ومن خلال هجومه على قاعدة عين الأسد، فتح الطريق لأول هجوم على القوات الأميركية.

وقد وقع هجوم في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، بعد مقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري.

كما نقلت "كيهان" عن خبراء قولهم إن الهجمات على القوات الأميركية في العراق ستزداد في الأيام المقبلة.