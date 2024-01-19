صحفي اجنبي: إسقاط طائرة امريكية مسيّرة بقيمة 32 مليون دولار للمرة الثانية بالعراق

شفق نيوز/ قال الصحفي العسكري من شبكة "فوكس نيوز" الأميركية ، لوكاس توملينسون، يوم الجمعة، إن الفصائل المسلحة الموالية لإيران أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة ليلة أمس الخميس في محافظة ديالى العراقية.

وكتب توملينسون على موقع "إكس - تويتر سابقاً"، انه للمرة الثانية منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر أسقطت القوات "الموالية لإيران" طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ9 بقيمة 32 مليون دولار في العراق.‌‌

وكانت وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت انباءً عن سقوط جسم غريب مساء أمس شرق قضاء المقدادية في محافظة ديالى.