صحة ذي قار تعلن حصيلة وفيات فاجعة حريق مستشفى الحسين

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، حصيلة وفيات فاجعة الحريق الهائل في مركز عزل لمرضى كورونا بمستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة ضحايا حريق مركز العزل في مستشفى الإمام الحسين (ع) ارتفعت الى 92 شهيدا".

وكان الحريق قد اندلع في المستشفى مساء الاثنين، دون أن تعلن السلطات أسبابه لغاية الآن.

وكانت حكومة مصطفى الكاظمي قد قررت، بعد اجتماع طارئ مساء الإثنين، توقيف عدد من المسؤولين المحليين عن العمل وإيداعهم السجن لحين الانتهاء من التحقيق في حريق مستشفى الحسين.

وشمل أمر الكاظمي كلا من: مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة.

وهذا الحريق هو الثاني من نوعه خلال أقل من 3 أشهر، إذ اندلع في 24 أبريل/نيسان الماضي، حريق مماثل في مستشفى "ابن الخطيب" بالعاصمة بغداد، جراء انفجار أسطوانة أكسجين؛ ما أدى إلى مصرع 82 شخصا وإصابة 110 آخرين، وفق السلطات.