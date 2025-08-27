أصحاب محال يطلقون النار على القوات الأمنية أثناء إزالة سوق "مريدي".. فيديو

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بحدوث إطلاق نار خلال عملية إزالة سوق "مريدي" في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بعض أصحاب المحال في سوق مريدي، فتحوا النار على القوات الأمنية خلال عملية إزالة سوق مريدي".

وأضاف أن "تبادلا لاطلاق النار حدث في السوق بين القوات الامنية واصحاب المحال"، مبينا أنه "جرى اعتقال مطلقي النار، دون أي إصابات تذكر".

وباشرت آليات أمانة بغداد يوم الأحد الماضي، بإزالة سوق مريدي في مدينة الصدر، شرقي العاصمة، وذلك ضمن حملات مستمرة لإزالة التجاوزات في الأسواق الشعبية وتنظيم الشوارع.

ويأتي هذا الإجراء، بحسب مسؤولي أمانة العاصمة، ضمن حملات مستمرة لإزالة التجاوزات في الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية في بغداد، حيث تحول السوق، المعروف بتنوع بضائعه، إلى مركز تجاري عشوائي يشكل عائقاً لحركة السير والخدمات البلدية.

تأسس سوق مريدي في سبعينيات القرن الماضي، وسُمي نسبةً إلى "الحاج مريدي اللامي"، الذي كان يمتلك أول محل تجاري في المنطقة.

وعلى مدار العقود، أصبح السوق واحدًا من أشهر الأسواق الشعبية في العاصمة بغداد، حيث يبيع سكانه مجموعة واسعة من البضائع تشمل الملابس والأجهزة المنزلية والأدوات الغذائية وغيرها، بأسعار مناسبة.

ويعتمد على السوق عدد من المواطنين لكسب رزقهم اليومي، ما يجعل عملية الإزالة تتطلب مراعاة الجوانب الاجتماعية وتأمين بدائل للفئات المتأثرة.