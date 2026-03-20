"أصحاب الكهف" تتبنى قصف "فكتوريا" وتوجه تحذيراً

شفق نيوز- بغداد

تبنت جماعة "أصحاب الكهف" المنضوية في "فصائل المقاومة العراقية"، اليوم السبت، هجوماً قالت إنها "استهدف قاعدة فكتوريا في العاصمة بغداد" بواسطة طائرة مسيّرة.

وذكرت الجماعة في بيانها، أنها استهدفت "قاعدة الاحتلال الأميركي (فكتوريا) في العاصمة بغداد بواسطة الطيران المسيّر"، مؤكدة أن عملياتها "مستمرة بوتيرة متصاعدة".

كما وجّه البيان تحذيراً إلى المدنيين دعاهم فيه إلى الابتعاد عن أماكن تواجد القوات الأميركية.

وبحسب مصادر أميركية في توضيح سابق لوكالة شفق نيوز: "من الناحية الرسمية، لم تعد هناك قاعدة أميركية قائمة باسم "فكتوريا" في بغداد، إذ إن مجمع قاعدة النصر (Victory Base Complex) المحيط بمطار بغداد جرى تسليمه إلى السلطات العراقية مع نهاية الانسحاب الأميركي عام 2011، والموجود حالياً هو الموقع المستهدف باسم مركز بغداد للدعم الدبلوماسي أو مركز الدعم اللوجستي/الدبلوماسي المجاور لمطار بغداد، وهو مرفق يستخدم لدعم عمل البعثة الدبلوماسية الأميركية، وليس قاعدة قتالية مستقلة بالصيغة السابقة".

وكان مصدر أمني أفاد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم بتعرض محيط مطار بغداد الدولي لهجوم جديد استهدف المنطقة القريبة من مركز الدعم اللوجستي، وهو الموقع الذي تعرض خلال الأيام الماضية لسلسلة استهدافات متكررة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم الجديد وقع في محيط المركز من دون أن يتم تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سيرام"، في تكرار للحالة نفسها التي سُجلت خلال القصف السابق مساء الجمعة.

ولم يصدر الجيش الأميركي حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي توضيح علني بشأن أسباب عدم تشغيل المنظومة في الهجومين الأخيرين، وذلك مع تزايد الحديث عن عمليات إجلاء للأفراد الأميركيين من الموقع.

ويعد مركز الدعم اللوجستي، أو ما يعرف أيضاً بمركز الدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد، من أبرز المواقع التي تعرضت لهجمات متكررة خلال آذار مارس الجاري، تبنتها فصائل مسلحة منضوية في "المقاومة العراقية".

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الهجمات التي طالت خلال الأيام الأخيرة مواقع ومرافق مرتبطة بالوجود الأميركي في بغداد وأربيل، بالتزامن مع التوتر الإقليمي المتفاقم منذ اندلاع الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط فبراير، وهو ما دفع السفارة الأميركية في بغداد إلى إصدار تحذيرات أمنية متتالية بشأن التهديدات التي تستهدف المطارات والفنادق والمنشآت الحيوية في العراق.