"صبي" يقتل أحد أقرانه خلال مشاجرة شرقي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بإقدام صبي على قتل أحد أقرانه خلال مشاجرة نشبت بينهما شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صبياً يبلغ من العمر 14 سنة على قتل أحد أقرانه طعناً بآلة حادة نتيجة مشاجرة بينهما لم تعرف أسبابها في شارع الوسط بمدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وتم التحفظ على الجاني فيما نقلت جثة المجنى عليه إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".