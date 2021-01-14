صباح مؤلم في الناصرية.. معلم يضرم النّار بجسده وطالبة جامعية تنتحر شنقاً

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، يوم الخميس، بإضرام معلم النار بجسده، وكذلك انتحار طالبة جامعية شنقاً، في ظروف غامضة، وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الأجهزة الأمنية سجلت إقدام معلم في الخمسينيات من عمره على حرق نفسه وسط منزله في حي سومر بمدينة الناصرية.

وأضاف أن طالبة جامعية في العشرين من عمرها أقدمت على الانتحار شنقا بواسطة (شال نسائي) داخل غرفتها في منزلها بمنطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية.

وبين المصدر، أن حالتيّ الانتحار تكتنفهما ظروف غامضة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية طوقت مكانيّ الحادثين وقامت بنقل الجثتين إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتسجل محافظة ذي قار بين وقت وآخر حالات انتحار لنساء ورجال من مختلف الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية بسبب الظروف الاقتصادية أو مشاكل عائلية وأحياناً لأسباب مجهولة.