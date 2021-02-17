صالح و"أبو فدك" يبحثان تحركات الحشد في سنجار وكركوك

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي "أبو فدك"، التحركات الأخيرة للحشد في كركوك وسنجار.

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجانبين ناقشا التحركات الأخيرة للحشد الشعبي لضبط الأمن في كركوك وغرب نينوى (في إشارة إلى سنجار) وصولا الى الحدود العراقية السورية، اضافة الى شرح طبيعة حركة تبديل القطعات ضمن قواطع مسؤولية الحشد الشعبي بهدف تعزيز جهود مكافحة الارهاب، وتنسيق الجهود الأمنية".

وتباحث الجانبان وفقا للبيان "حول النقاط الحدودية والسيطرات المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة". وأكد اللقاء "رفض كل الاعمال التخريبية وضرورة العمل على منع تسلل عناصر داعش الإرهابي عبر الحدود".

وقبل ايام تحركت فصائل في الحشد الشعبي، وتمركزت قرب سنجار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "تلك التعزيزات قوامها ثلاثة ألوية للحشد الشعبي بمعداتها والياتها الى جانب تشكيلات من عصائب أهل الحق وحزب الله وجميعها تمركزت في معسكر دوميز ضمن قضاء سنجار تحركت بتوجيه من رئيس أركان الحشد عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)".

وأضاف انه "منذ قرابة اكثر من شهر يجري ترتيب معسكر تواجدت فيه الفرقة 20 من الجيش العراقي الذي يضم مركز تدريب مشاة كربلاء سابقا وموقع سنجار العسكري إذ سيطر الحشد على اغلب المواقع العسكرية من الجيش العراقي، حيث تمتد مساحة المعسكر لأكثر من 5 كم مربع".