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صافرات الإنذار تدوي في قاعدة "فيكتوريا" ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-11T14:07:12+0000
صافرات الإنذار تدوي في قاعدة "فيكتوريا" ببغداد

شفق نيوز/ دوت صافرات الانذار يوم الجمعة في قاعدة "فيكتوريا" العسكرية التي تضم جنوداً أمريكيين بمطار بغداد الدولي، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القائمين على قاعدة فيكتوريا العسكرية بمطار بغداد الدولي أطلقوا صافرات الانذار كإجراء تجريبي".

وكانت القاعدة قد تعرضت لهجوم بثلاث طائرات مسيرة مفخخة مساء الأربعاء الماضي، تمكنت القوات الأمريكية المتواجدة فيها من إسقاط إحداها، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وتتكرر الهجمات على القوات العسكرية التي تستضيف جنودا أمريكيين في الأشهر الأخيرة. وتتهم واشنطن فصائل عراقية مرتبطة بإيران بالوقوف وراءها.

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