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رصاصة بالعين تنهي حياة شخص بذي قار والعثور على جثة رجل قتيل شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-11T04:44:01+0000
رصاصة بالعين تنهي حياة شخص بذي قار والعثور على جثة رجل قتيل شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمقتل شخص نتيجة مشاجرة مسلحة شمالي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان " شخصا في الخمسينات من عمره دخل بشجار عائلي مسلح مع ابن خاله في قضاء الغراف شمالي مدينة الناصرية فاصيب برصاصة في إحدى عينيه"، لافتا إلى أن "ذوي المجني عليه نقلوه للمستشفى أملا في إنقاذ حياته، لكنهم لم ينجحوا في ذلك".

وبين المصدر، ان " الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة"، مؤكدا ان" الاجراءات الامنية تم تشديدها في مداخل الغراف، بحثا عن الجاني".

في غضون ذلك عثرت قوة امنية على جثة شاب مجهول الهوية ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة المحلية، إن الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة البطن.

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