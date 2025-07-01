صاروخ يمني يستهدف اسرائيل ويشعل الأجواء العراقية (صور)

شفق نيوز – بغداد/ الشرق الأوسط

أكد مصدر أمني عراقي، مساء الثلاثاء، عدم وجود أي استهداف صاروخي على الحدود العراقية، موضحاً أن ما شوهد في السماء كان نتيجة اعتراض صاروخ يمني من قبل صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الضوء القوي الذي ظهر في أجواء العراق وسوريا ولبنان سببه انفجار المواد المتفجرة والوقود في رأس الصاروخ الباليستي اليمني، وصاروخ الاعتراض الإسرائيلي أثناء لحظة التصادم خارج الغلاف الجوي، مما أدى إلى ظهور ألوان متعددة في مناطق بادية النجف وصحراء الأنبار والرطبة قرب ناحية الوليد، وانتشر تأثيره في العراق ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين.

وفي ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، رصده إطلاق صاروخ من اليمن، مؤكداً "التعامل معه واعتراضه بنجاح".

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى والقدس ووسط اسرائيل، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في عملية الاعتراض.

وأكدت إذاعة الجيش، أن منظومة "حيتس" هي التي نفذت عملية الاعتراض، مشيرة إلى إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي مؤقتاً إثر الحادث.

وفي تعليق من الجانب الأمريكي، قال السفير الأمريكي في إسرائيل: "ربما على قاذفات B-2 أن تزور اليمن"، في تلميح إلى رد محتمل.