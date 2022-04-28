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استهداف مركز تجاري مهم في النجف.. فيديو وصور

Category: أمـن

Date: 2022-04-28T06:06:03+0000
استهداف مركز تجاري مهم في النجف.. فيديو وصور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الخميس، بأن انفجاراً استهداف مركزاً تجارياً معروفاً في المحافظة ما أدى لاضرار مادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عبوة ناسفة وضعها مجهولون في ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم، استهدفت لدى انفجارها مركز البشير التجاري وسط مدينة النجف من دون معرفة حجم الخسائر المادية والبشرية حتى الآن".

وأضاف المصدر أن "المركز اعيد ترميمه مجددا وكان من المنتظر افتتاحه خلال الايام القليلة المقبلة بعد ان تعرض للحرق قبل نحو عامين واغلق على اثرها".

وتابع المصدر ان "قوة أمنية هرعت لمكان الحادث وطوقت المنطقة بحثاً عن مستهدفي المركز فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته ودوافع الاستهداف".

 من جانبه، وجه قائد شرطة النجف بتشكيل فريق للتحقيق في حادث الانفجار، مشيراً في بيان وردل الى وكالة شفق نيوز، إلى وضع عبوة ناسفة داخل بناية مول نسمات (البشير سابقا ) والذي قيد الانشاء ولا توجد اصابات فقط اضرار مادية.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه مقطع فيديو يظهر فيه احد المواطنين وهو يتحدث عن استهداف المركز التجاري بـ"صاروخ" حسب اعتقاده، وصوراً تبين اثار الانفجار.

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