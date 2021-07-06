سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صاروخ يستهدف شركة غاز الشمال في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-07-06T05:09:06+0000
صاروخ يستهدف شركة غاز الشمال في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، الثلاثاء، باستهداف شركة غاز الشمال جنوب غربي المحافظة بصاروخ كاتيوشا.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "صاروخاً سقط، في ساعة متقدمة من ليل أمس، في موقع فارغ قرب معدات متروكة داخل شركة غاز شمال ، (20 كم جنوب غربي كركوك)، دون وقوع  خسائر بشرية أو اضرار مادية".

وأوضح أن "قوة أمنية استنفرت حول مكان الشركة المعنية بانتاج الغاز، وفتحت تحقيقاً في ملاباساته".

يأتي ذلك في خضم اعمال تفجير وصف  بأنها "تخريبية" اجتاحت قطاع الكهرباء في العراق، أدت في مجملها إلى سقوط نحو 70 برجاً للطاقة.

related

سقوط هاونات بمركز قضاء داقوق

Date: 2020-02-11 21:00:55
سقوط هاونات بمركز قضاء داقوق

اعتقال قيادي كبير بتنظيم داعش كركوك

Date: 2020-09-08 07:17:41
اعتقال قيادي كبير بتنظيم داعش كركوك

هجوم لداعش يودي بحياة عنصر أمن قرب كركوك

Date: 2020-11-17 20:35:45
هجوم لداعش يودي بحياة عنصر أمن قرب كركوك

جريحان باستهداف مقر لمنظمة بدر في كركوك

Date: 2019-10-21 18:50:06
جريحان باستهداف مقر لمنظمة بدر في كركوك

ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الاتحادية" في كركوك إلى 7 ضحايا

Date: 2020-10-05 18:43:34
ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الاتحادية" في كركوك إلى 7 ضحايا

داعش يختطف ضابطا وعنصرين بالشرطة الاتحادية بكمين جنوب غرب كركوك

Date: 2020-04-07 14:12:35
داعش يختطف ضابطا وعنصرين بالشرطة الاتحادية بكمين جنوب غرب كركوك

الكاظمي يصل الى كركوك

Date: 2020-06-02 09:23:46
الكاظمي يصل الى كركوك

جرحى من القوات الأمنية بهجوم لداعش على نقطة تفتيش في كركوك

Date: 2021-06-23 07:54:31
جرحى من القوات الأمنية بهجوم لداعش على نقطة تفتيش في كركوك