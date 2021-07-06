صاروخ يستهدف شركة غاز الشمال في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، الثلاثاء، باستهداف شركة غاز الشمال جنوب غربي المحافظة بصاروخ كاتيوشا.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "صاروخاً سقط، في ساعة متقدمة من ليل أمس، في موقع فارغ قرب معدات متروكة داخل شركة غاز شمال ، (20 كم جنوب غربي كركوك)، دون وقوع خسائر بشرية أو اضرار مادية".

وأوضح أن "قوة أمنية استنفرت حول مكان الشركة المعنية بانتاج الغاز، وفتحت تحقيقاً في ملاباساته".

يأتي ذلك في خضم اعمال تفجير وصف بأنها "تخريبية" اجتاحت قطاع الكهرباء في العراق، أدت في مجملها إلى سقوط نحو 70 برجاً للطاقة.