صاروخ من طائرة أميركية يحبط هجوماً مسيّراً على مركز الدعم اللوجستي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، فجر الخميس، بأن طيراناً حربياً أمريكياً تمكّن من معالجة وإسقاط طائرة مسيّرة في أجواء مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المسيّرة جرى التعامل معها وإسقاطها بعد رصدها في أجواء مطار بغداد متوجهة صوب مركز الدعم اللوجستي، حيث سقطت لاحقاً ضمن قضاء أبي غريب".

وأضاف أن "دوي الانفجار القوي الذي سُمع في المنطقة نجم عن انفجار الصاروخ المستخدم في إسقاط المسيّرة، فضلاً عن انفجار الطائرة نفسها بعد سقوطها"، مؤكداً أن الحادث لم يسفر إلا عن أضرار محدودة من دون وقوع خسائر بشرية.