صاروخ مجهول المصدر يسقط غربي الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الأحد، بسقوط صاروخ في إحدى القرى التابعة لناحية تل عبطة، غربي مدينة الموصل، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صاروخاً مجهول المصدر سقط في قرية البوثة ضمن ناحية تل عبطة، وقد اقتصرت الأضرار على الجانب النفسي للسكان من دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية".

وأشار إلى أن "التحقيقات جارية لتحديد مكان انطلاق الصاروخ والجهة التي تقف وراءه"، مضيفاً "حادثة اليوم تأتي بعد أقل من 24 ساعة على سقوط بقايا صاروخ آخر في الناحية نفسها، وهو ما يثير مخاوف الأهالي من انعكاسات التوترات الإقليمية الأخيرة على أمن واستقرار المناطق الغربية من نينوى".

وتشهد المنطقة استنفاراً أمنياً وعمليات مسح ميداني من قبل القوات الأمنية، في ظل تصاعد حدة التوترات في الإقليم والهجمات المتبادلة بين أطراف دولية.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني في كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "أجزاء من صاروخ سقطت في أرض مفتوحة ضمن حي رحيم آوه، وتسببت بحالة من الذعر بين السكان"، مبينًا أن "الحادث لم يُسفر عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية طوقت الموقع وفتحت تحقيقًا لتحديد طبيعة المقذوف ومصدره".

فيما أبلغ مصدر أمني في الأنبار، وكالة شفق نيوز، بأن "طائرة مسيرة مجهولة المصدر سقطت في منطقة الجايفة بصحراء كبيسة في الأنبار، والقوات الأمنية تقوم بالبحث عن الحطام حالياً".