صاروخا كاتيوشا يستهدفان مطار بغداد وثالث على منزل سكني .. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن صاروخي كاتيوشا استهدفا مطار بغداد الدولي، فيما سقط صاروخ ثالث على منزل سكني في العاصمة العراقية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن صواريخ كاتيوشا عدد 2 سقطتا في ساعة متقدمة من ليلة امس، ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي"، مشيراً في ذات الوقت إلى أن "صاروخ كاتيوشا ثالث سقط فجر اليوم، على منزل ضمن منطقة الجادرية، القريبة من المنطقة الخضراء وسط العاصمة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه صوراً تظهر اثار سقوط الصاروخ في منطقة الجادرية.

وعادة ما تستهدف هجمات بصواريخ قواعد عسكرية ومحيط مطار بغداد، حيث يتواجد جنودا من التحالف الدولي.

ويضم مطار بغداد الدولي جزئين مدني وعسكري، وتتواجد قوات أمريكية إلى جانب القوات العراقية في الجزء العسكري من المطار الذي يتعرض لقصف متكرر مؤخراً.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيين في العراق.