صاروخان إسرائيليان يتركان أثراً جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الجمعة، بسقوط صاروخين إسرائيليين جنوبي المحافظة اعترضتهما الدفاعات الجوية الإيرانية خلال الهجمة التي شنتها تل أبيب على إيران فجر اليوم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صاروخين إسرائيليين سقطا في مدخل قضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار بعدما اعترضتهما الدفاعات الجوية الإيرانية فوق الأجواء العراقية فجر اليوم".

وأضاف أن "الصاروخين أحدثا حفرة بعمق مترين في الأرض".

يشار إلى أن إسرائيل شنت هجمات جوية على إيران فجر اليوم الجمعة، استهدفت مواقع وشخصيات إيرانية أسفرت عن مقتل قيادات عسكرية وعلماء نوويين في عدة مدن منها العاصمة طهران.

وفي المقابل ردت إيران بشن هجمات بالطائرات المسيرة على إسرائيل.