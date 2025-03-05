صاحب محل يقتل مدنياً ويلوذ بالفرار جنوب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بمقتل مدني اثر اطلاق نار جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً يمتلك محلًا لبيع الأحذية والحقائب في حي أبو دشير بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، أقدم، صباح اليوم، على قتل مدني باستخدام سلاح مسدس، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأوضح المصدر، أنه لا توجد أي خلافات عائلية أو عشائرية بين الجاني والضحية.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية قد فتحت تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الحادثة، وتسعى للقبض على الجاني.