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صاحب محل يسرق نفسه.. شرطة ذي قار تكشف تفاصيل عملية سطو "وهمية"

Category: أمـن

Date: 2022-08-04T09:47:40+0000
صاحب محل يسرق نفسه.. شرطة ذي قار تكشف تفاصيل عملية سطو "وهمية"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الخميس، بالكشف عن ملابسات عملية سطو مسلح "وهمية" شمالي المحافظة سُرقت فيها أكثر من 80 مليون دينار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الأجهزة الأمنية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار تمكنت من الكشف عن عملية سطو مسلح وهمية سرقت فيها 82 مليون دينار عراقي واصيب فيها صاحب المحل المسروق برصاصة في ساقه".

وبين أن "التعمق في التحقيق أدى إلى انهيار صاحب المحل المصاب بطلق ناري واعترافه بانه هو من قام بسرقة المبلغ واصابة نفسه بطلق ناري، بسبب خلاف مع شقيقه حول المحل التجاري".

واشار المصدر إلى ان "الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وايداعه التوقيف لحين البت بأمره من قبل القضاء".

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