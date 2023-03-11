إصابتان أحدهما ضابط بالجيش بمشاجرتين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بحدوث إصابتين أحدهما ضابط بالجيش العراقي نتيجة مشاجرتين في بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن ضابطاً برتبة نقيب منسوب للجيش أصيب نتيجة مشاجرة تطورت الى استخدام السلاح الأبيض (سكين) ضمن منطقة الكرادة، وسط بغداد، مشيرا الى نقل الضابط الذي كان في أجازة الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر، بين المصدر، أن مشاجرة اندلعت بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن منطقة الشعب، شمالي بغداد، ما اسفر عن اصابة احد اطراف المشاجرة برصاصة في منطقة الفخذ، تم نقله الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وأشار المصدر، الى ان قوات أمنية طوقت مكان الحادثين وفتحت تحقيقا في ملابساتهما.