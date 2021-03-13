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إصابتان بانفجار عبوة واعتقال قيادي بداعش في محافظتين

Category: أمـن

Date: 2021-03-13T17:29:39+0000
إصابتان بانفجار عبوة واعتقال قيادي بداعش في محافظتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بوقوع انفجار في مدينة الموصل، في وقت ألقي القبض فيه على قيادي بارز بداعش في الانبار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت في مدخل قرية مهنا ضمن ناحية القيارة جنوب الموصل ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين".

بدوره أشار مصدر في قيادة عمليات محافظة الأنبار، إلى "اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش، خلال كمين في مناطق صحراء قضاء الرطبة، وفق معلومات استخباراتية دقيقة".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القيادي يعتبر من القيادات الداعشية (الخط الأول) في محافظة الأنبار، ومتورط في عمليات قتل وتفجير ضد القوات الأمنية والمواطنين".

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