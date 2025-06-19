إصابة 8 مدنيين بحوادث مرورية متفرقة جنوب وشرق الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الخميس ، بإصابة ثمانية مدنيين بجروح متفاوتة نتيجة أربعة حوادث سير وقعت في مناطق متفرقة من مدينة الموصل ومحيطها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “خمسة مدنيين، بينهم ثلاث نساء، أصيبوا نتيجة حادث مروري وقع على طريق القيارة جنوب مدينة الموصل، بسبب تصادم مركبتين على الطريق العام”، مشيراً إلى أنه “تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجميعهم يعانون من كدمات وجروح متفرقة”.

وأضاف، أن “ثلاثة مدنيين آخرين أصيبوا أيضاً بحوادث مرورية منفصلة في أحياء متفرقة من مدينة الموصل”، لافتا الى أن “الحادث الأول وقع في حي الضباط، والثاني في حي الزهور، والثالث في منطقة كوكجلي شرق المدينة”.

وأكد المصدر، أن “الجرحى تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في المدينة لتلقي الرعاية الطبية”، منوها إلى أن “فرق الشرطة والمرور باشرت التحقيق في أسباب الحوادث”.

وأشار المصدر إلى أن “تزايد الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة يعود إلى السرعة الزائدة وسوء الالتزام بأنظمة المرور في بعض المناطق الحيوية من المدينة”.