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إصابة 8 مدنيين بحادث سير قرب كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-05-11T12:32:35+0000
إصابة 8 مدنيين بحادث سير قرب كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الأربعاء، بإصابة 8 مدنيين بحادث سير قرب قضاء داقوق، جنوبي كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "8 مدنيين أصيبوا جراء تصادم 3 عجلات على طريق بغداد – كركوك قرب مطعم الباخرة القريب من قضاء داقوق، جنوبي كركوك".

واضاف"المصدر ان "المصابين تم نقلهم الى المستشفى بينهم حالات حرجة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وبسبب الزخم المروري على طريق بغداد – كركوك او ما يسمى طريق الموت لكثرة حوادثه المرورية باتت الحوادث المرورية تضاهي احصائيات العمليات الإرهابية خلال السنوات المنصرمة.

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