إصابة 8 أشخاص بمشاجرة "جيران" في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، بإصابة 8 أشخاص إثر مشاجرة اندلعت بين جيران في منطقة الشوفة التابعة لقضاء الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة مصحوبة بإطلاق نار، اندلعت مساء اليوم، بين جيران في قضاء الناصرية منطقة الشوفة قرب مدرسة 14 رمضان الابتدائية"، مبيناً أن "المشاجرة كان سببها خلاف سابق بين الطرفين".

ولفت إلى أن "المشاجرة أسفرت عن إصابة 8 أشخاص بطلق ناري، كانت كالتالي: مواليد 2005 مصاب في منطقة الصدر، مواليد 1965 مصاب في منطقة الرأس، مواليد 1982 في الساق الأيسر، مواليد 1990 في منطقة الصدر، مواليد 1984 في القدم اليسرى، ومواليد 1974 في منطقة الفخذ الأيمن، ومواليد 1984 في منطقة الرأس، وأخيراً مواليد 2001 في منطقة الرأس".

وبين المصدر، أن "المصابين جميعهم يعملون كسبة من سكنة قضاء الناصرية منطقه الشوفة"، مشيراً إلى أنه "تم نقلهم الى مستشفى الناصرية العام وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وتحري منازل المتهمين وإلقاء القبض على 5 متهمين".