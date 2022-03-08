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إصابة 7 مدنيين بمشاجرة مسلحة و حادث سير في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-03-08T11:10:45+0000
إصابة 7 مدنيين بمشاجرة مسلحة و حادث سير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم الثلاثاء بإصابة 7 مدنيين بينهم محاضرون بحادثين منفصلين في أطراف نواحي السلام والعظيم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 4 مدنيين أصيبوا جراء مشاجرة تطورت الى اطلاق نار في منطقة (سراجق) التابعة لناحية السلام 20 كم شمال شرق بعقوبة، مبينا ان أسباب المشاجرة تعود إلى مشاكل انتخابية بين مرشحين (سراجق) خلال الانتخابات البرلمانية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2021.

وأضاف ان قوات الامن فتحت تحقيقا بالحادث واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة"

وفي حادث آخر أصيب 3 محاضرين بحادث مروري على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم 60 كم شمالي بعقوبة.

وبين المصدر نفسه ان الحادث وقع اثناء توجه المحاضرين الى مدرستهم (مدرسة مؤتة) الواقعة شمالي ناحية العظيم، موضحا ان احد المحاضرين اصابته بليغة.

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