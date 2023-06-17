إصابة 7 أشخاص بينهم ضابط رفيع بنزاع عشائري في الناصرية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، صباح السبت، بسيطرة قوات الأمن العراقية، على نزاع عشائري في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وذلك بعد إصابة 7 أشخاص بينهم ضابط رفيع.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع العشائري الذي اندلع بين أطراف من عشيرة الزهيرية شرقي مدينة الناصرية، تمت السيطرة بعد تدخل عدة جهات أمنية بينها لواء 14 اتحادية".

وأضاف أن "النزاع لم تعرف أسباب اندلاعه لغاية الآن، كما وتعرضت عدداً من العجلات الحكومية الأمنية لإطلاق نار وتضررها".

وأوضح المصدر، أن "من بين الجرحى جراء النزاع، ثلاثة من أطراف المشاجرة، وثلاثة آخرين كانوا مستطرقين في الطريق العام، قبل أن يتم تطويق المنطقة والسيطرة على النزاع بالكامل".