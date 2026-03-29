إصابة 6 منتسبين بعد اشتباك مع مشيعين في ميسان

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإصابة 6 منتسبين، بعد اشتباكهم مع مشيعين، على إثر منعهم من إطلاق النار عشوائيا في ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "6 منتسبين من القوات الامنية أصيبوا بجروح اثناء مراسيم تشييع أحد ضحايا القصف الجوي على كركوك".

وأضاف أن "المشيعين في ميسان، استمروا بإطلاق النار لمدة 3 ساعات، وقد تدخلت قوة أمنية لمنعهم، ما أدى لحدوث صدام مع المشيعين واشتباك، أسفر عن إصابة 6 منتسبين".

وفي حادثة أخرى، بين المصدر، أن "مواطنا في العشرينات من عمره، لقي مصرعه في ناحية البتيرة بميسان، بسبب إصابته برصاصة طائشة".