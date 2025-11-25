إصابة 6 أشخاص بحادث اصطدام مركبتين في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإصابة 6 أشخاص إثر اصطدام مركبتين جنوب بهرز في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ستة أشخاص، معظمهم من العمال والمزارعين، أصيبوا، اليوم، بحادث سير ناجم عن اصطدام مركبتين من نوع (كيا) حمل على طريق منطقة (أبو جمل)، جنوبي ناحية بهرز في ديالى".

وأضاف أن "فرق الأمن والشرطة هرعت إلى مكان الحادث، فيما تولت فرق الإسعاف نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، مبينا أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث والظروف التي أدت إلى وقوعه".