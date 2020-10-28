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إصابة 6 اشخاص بينهم أفراد أُسرة واحدة بتفجيرين وحادث سير في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-10-28T08:14:41+0000
إصابة 6 اشخاص بينهم أفراد أُسرة واحدة بتفجيرين وحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ افادت مصادر محلية في ديالى يوم الاربعاء بإصابة 6 اشخاص بجروح متفاوتة بحوادث بتفجيرين وحادث سير في عدة مناطق في المحافظة.

 وقال مصدر محلي  لوكالة شفق نيوز، ان مزارعا اصيب بجروح متفاوتة  جراء انفجار ناسفة وهو يستقل الية زراعية "محراث" في قرية الوحدة  في شمال العظيم 60 كم شمال بعقوبة وتم نقله الى المستشفى وهو بحالة حرجة.

وفي ناحية بهرز اصيب مزارع اخر بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في احدى القرى الزراعية في اطرف ناحية بهرز 7 كم جنوب بعقوبة.

وفي حادث مروري منفصل اصيب 4 اشخاص من عائلة واحدة جراء انقلاب مركبتهم في طريق الخالص- بعقوبة  في منطقة "الاسود".

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز ، ان  سبب الحادث انحراف العجلة عن مسارها، وان المصابين نقلوا الى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة.

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