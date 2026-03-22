إصابة 5 من منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب بقصف صاروخي في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بإصابة خمسة من منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب بقصف صاروخي استهدف مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قصفاً صاروخياً استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم، وأحد الصواريخ سقط على مقر جهاز مكافحة الإرهاب ما أسفر عن إصابات مختلفة لخمسة من المنتسبين".

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومنذ الأسبوع الأول للحرب الدائرة في المنطقة تعرض مطار بغداد الدولي، وتحديداً مقر الدعم الدبلوماسي، أو ما يُعرف محلياً بقاعدة فكتوريا، في المطار لعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة إلا أن وتيرة القصف تصاعدت في الأسبوع الأخير.