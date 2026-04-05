إصابة 5 مدنيين بمحاولة استهداف قاعدة بلد في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، مساء يوم الأحد، بإصابة 5 مدنيين جراء استهداف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محاولة جرت لاستهداف قاعدة بلد، لكن المقذوف الي أطلق على القاعدة، سقط على منزل في ناحية يثرب – قرية البوجيلي ضمن محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين كانوا داخله".

وأضاف أن "فرق الإسعاف سارعت إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً حول موقع الحادث".