إصابة 5 أطفال بسقوط جسم غريب في العراق (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء السبت، إصابة 5 أطفال، نتيجة سقوط جسم غريب ضمن قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في الساعة 18:45 من مساء اليوم، أصيب (5) أطفال في حي الجمعية بقضاء الدجيل ضمن قاطع قيادة منطقة سامراء، إثر وقوع جسم غريب بحسب تقرير خبراء المتفجرات".

وأضاف البيان: "من خلال متابعة كاميرات المراقبة تبين أن هؤلاء الأطفال أصيبوا بشظايا الجسم والحصى المتطاير نتيجة سقوط الجسم الغريب أثناء تواجدهم أمام منازلهم، حيث تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقد كانت إصابتهم طفيفة وغادروا المستشفى بعد أن عملت الكوادر الطبية على معالجتهم".

وأوضح بيان الداخلية، أن "القادة الأمنيون توجهوا الى محل الحادث للوقوف على جميع الملابسات".