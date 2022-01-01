إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدران طبي وامني، يوم السبت، بإصابة خمسة أشخاص بإطلاق نار في حوادث متفرقة في محافظتيّ ميسان وذي قار جنوبي العراق.

وقال افاد مصدر طبي في دائرة صحة ميسان، لوكالة شفق نيوز، ان "المحافظة شهدت اطلاق نار كثيف ليلة أمس خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2022، ما ادى الى اصابة ثلاثة مواطنين بجروح في مناطق متفرقة من المحافظة، احدهم تلقى رصاصة في الرأس".

واشار الى انه "تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".

من جانب اخر، ابلغ مصدر أمني في محافظة ذي قار، وكالة شفق نيوز، بأن "رجلا في الستينيات من عمره اصيب برصاص بندقية صيد على يد صاحبه في منطقة (ام الهوى) بقضاء الرفاعي شمالي ذي قار، اثناء خروجهما إلى الصيد"، لافتا إلى أن "المصاب تم نقله إلى المستشفى التركي لتلقي العلاج اللازم".

واضاف ان "شجارا اخر بالأسلحة البيضاء وقع في قضاء الفهود شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة، وانتهى بإصابة احدهما بعدة طعنات في جسده وتم نقله إلى المستشفى".

وبين ان "التحقيقات اثبتت ان الشجار كان ناتجاً عن خلاف بين الطرفين على منشور في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)".