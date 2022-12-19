إصابة 5 أشخاص بسقوط صاروخ "مجهول" على منزل جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان جنوبي العراق، يوم الإثنين، باصابة عدد من الاشخاص اثر سقوط صاروخ "مجهول" على منزلهم جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين اطلقوا صاروخ قاذفة سقط على منزل في نهر بمحافظة ميسان جنوبي المحافظة"، لافتا إلى أن "الهجوم تسبب باصابة 5 مواطنين من ذات المنزل المستهدف بجروح أحدهم بحالة خطرة".

وبين المصدر، ان "قوة امنية وطبية طوقتا مكان الحادث وقامتا بنقل المصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".