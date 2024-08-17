إصابة 5 أشخاص بحادث سير ومشاجرة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإصابة 5 أشخاص بحادث سير ومشاجرة بين خال وابن اخته في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "4 أشخاص من محافظة دهوك أصيبوا نتيجة تعرضهم لحادث اصطدام عجلتهم بحاجز كونكريتي نتيجة السرعة وفقدان السيطرة على المركبة على طريق بغداد - سامراء"، مشيراً الى "نقلهم الى مستشفى الطارمية".

وفي السياق، اشار المصدر الى أن "خلافات على (ورث) دفعت خال وشخص اخر على إطلاق النار على ابن اخته ضمن شارع السعدون وسط بغداد ما أسفر عن اصابته برصاصة في منطقة البطن نقل على اثرها الى المستشفى".