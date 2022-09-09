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إصابة 5 أشخاص بحادثي سير في بغداد وميسان

Category: أمـن

Date: 2022-09-09T20:42:49+0000
إصابة 5 أشخاص بحادثي سير في بغداد وميسان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، إصابة 5 أشخاص بحادثي سير وقعا في محافظتي بغداد وميسان.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام بين مركبتين الاولى نوع هونداي إلنترا والثانية نوع اوبترا وقع في شارع فلسطين تقاطع السايلو بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه".

وأوضحت ان "الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص".

وتابعت المديرية أن "حادث اصطدام وقع في محافظة ميسان بقضاء علي الشرقي بين مركبتين الاولى اجرة والثانية نوع دراجة نارية بسبب الاستدارة المفاجئة والخاطئة مما أدى إلى اصابة شخصين".

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