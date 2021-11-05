إصابة 45 منتسباً ومتظاهراً بتبادل لإطلاق النار قرب إحدى بوابات الخضراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإصابة 45 منتسباً ومتظاهراً بتبادل لإطلاق النار قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من 30 منتسباً من قوات حفظ القانون و15 متظاهراً أصيبوا نتيجة تبادل اطلاق بالرصاص والحجارة، نتيجة الاحداث الاخيرة التي حصلت بالقرب من بوابة الجسر المعلق في المنطقة الخضراء".

وتابع أن "الوضع الآن جيد وهناك هدوء تاماً"، لافتاً الى أن "عجلات الدفاع المدني دخلت لمكان الاشتباك وسيطرت على جميع الحرائق المندلعة بالخيم والحشائش".

وأفاد مصدر أمني بأن صدامات بغداد بدأت مساء يوم الجمعة باتخاذ منحى "خطير" عبر تبادل إطلاق النار بين متظاهرين وقوات الأمن أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن أطلقت الرصاص المطاطي والحي في الهواء لإبعاد المتظاهرين من أمام بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق وسط بغداد".

وأضاف أن "عددا من المتظاهرين بدأوا بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن التي ردت بالمثل"، مشيراً إلى أن الجانبين يتبادلون إطلاق النار والقنابل الصوتية.