إصابة 4 موظفين باعتداء بـ"الطبر" في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، يوم الأحد، بإصابة أربعة موظفين حكوميين بهجوم بالأسلحة البيضاء أثناء محاولتهم رفع تجاوز على خط رئيسي لنقل المياه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الموظفين من دائرة ماء ذي قار وتعرضوا لهجوم بالعصي و(الطبر) أثناء محاولتهم رفع تجاوزات على الخط الناقل للمياه في منطقة العكر جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين أن "الموظفين الأربعة المصابين كان بينهم مسؤول قسم في ماء ذي قار، وقد تعرض لكسور في يديه أثناء صد الهجوم على العاملين، فيما تعرض الموظفين لإصابات متفاوتة".