إصابة 4 من الحشد باشتباك مع مجموعة "ارهابية" جنوب الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بإصابة أربعة من منتسبي الحشد الشعبي باشتباكات مسلحة مع عناصر لتنظيم داعش تمت محاصرتهم بعملية أمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المنتسبين الأربعة الذين أصيبوا هم من لواء 44 في الحشد الشعبي، وذلك خلال اشتباك ومحاصرة اثنين من عناصر داعش داخل نفق بقرية ام عربيد في جزيرة الحضر".

بدورها قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء 44 بقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي والجيش، حاصرت مجموعة من العناصر الإرهابية في جزيرة الحضر جنوب الموصل، وتمت محاصرتهم خلال العملية التي نفذت من قبل القيادة".

وبينت أن "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، شرعت صباح اليوم، بعملية أمنية واسعة لتعقب فلول داعش في ناحية بادوش وجزيرة الحضر في مدينة الموصل بمشاركة قوة من الجيش العراقي".

وأشارت إلى أن ستنشر تفاصيل العملية في وقت لاحق.