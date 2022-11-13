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إصابة 4 من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-11-13T13:38:10+0000
إصابة 4 من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاحد، عن إصابة أربعة من مقاتليها بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "المقاتلين الاربعة المصابين ينتسبون للواء 51 التابع لقيادة عمليات صلاح للحشد الشعبي، وكانوا ضمن قوة نفذت عملية أمنية واسعة في جزيرة صلاح الدين، عندما انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة العجلة التي تقلهم".

وبينت ان العملية نفذتها قوة مشتركة من اللواءين 51، و31، ومديرية مكافحة المتفجرات، والكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع، وقوة من الجيش العراقي بإسناد طيران الجيش، وأسفرت عن العثور على أنفاق وعدد من العبوات الناسفة، تم تدميرها بالكامل.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة من المخلفات الحربية لتنظيم داعش انفجرت مستهدفة عجلة تابعة للحشد الشعبي ضمن قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

وأضاف المصدر أن الإنفجار أسفر عن إصابة منتسبين اثنين من صفوف الحشد الشعبي.

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