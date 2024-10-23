إصابة 4 مدنيين بحادثي سير واعتقال أشخاص هاجموا منزل عائلة اعلامي في كركوك

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بإصابة 4 مدنيين بحادثي سير في محافظة كركوك التي اعتقلت شرطتها أشخاصاً هاجموا منزل عائلة اعلامي يعمل بقناة رسمية.

وأبلغ مصدر في مرور كركوك، وكالة شفق نيوز، بأن "سيارة نوع (مرسيدس جي كلاس) فقد سائقها السيطرة عليها وانقلبت في مدخل محافظة كركوك من الجهة الجنوبية باتجاه ناحية تازة وتسبب الحادث بالحاق اضرار مادية بالسيارة واصابة السائق بجروح نقل على اثرها الى المستشفى للعلاج"وتابع المصدر أن "السيارة يقدر سعرها بحدود 100 الف دولار".

وأكد المصدر أن "حادث سير آخر وقع على طريق طوز خورماتو - كركوك بين سيارتين أسفر عنها اضرار مادية في السيارتين واصابة ثلاثة مدنيين بجروح وتم نقلهم الى المستشفى للعلاج".

في السياق، أفاد مصدر في شرطة كركوك، بإلقاء القبض على أربعة أشخاص متورطين بالاعتداء على منزل إعلامي يعمل في قناة رسمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة كركوك تمكنت من اعتقال أربعة اشخاص هاجموا منزل الإعلامي التركماني مراد مرادلي الذي يعمل بقناة العراقية التركمانية التابعة لشبكة الإعلام العراقي".

وأضاف المصدر أن "المتهمين تم القبض عليهم بعد فتح تحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة".