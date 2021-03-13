إصابة 4 متظاهرين برصاص الأمن في النجف

شفق نيوز/ أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز بأن أربعة متظاهرين أصيبوا برصاص قوات الأمن في مدينة النجف يوم السبت.

وقال الشهود إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لإبعاد المتظاهرين عن محيط مبنى الحكومة المحلية في النجف، ما أوقع 4 جرحى من المحتجين.

ويطالب المتظاهرون بإقالة المحافظ لؤي الياسري.

وكانت صدامات قد اندلعت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب عندما حاولت الأخيرة منع المحتجين من الوصول للمبنى الحكومي.

وقبل ذلك، أضرم المتظاهرون النيران في الإطارات، وقاموا بقطع الطرق المؤدية للمبنى، في حين انتشرت القوات الأمنية لمنعهم من اقتحام مبنى المحافظة.

وتزايدت حدة الاحتجاجات المطالبة بإقالة المسؤولين المحليين في محافظات جنوبي البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، إذ يشكو السكان من سوء الخدمات العامة واستشراء الفساد وارتفاع معدل الفقر وقلة فرص العمل.