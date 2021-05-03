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إصابة 4 عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لداعش جنوبي كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-05-03T17:46:34+0000
إصابة 4 عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لداعش جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاثنين، بإصابة أربعة من عناصر الحشد الشعبي بهجوم مسلح لعناصر داعش جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر داعش هاجموا مساء اليوم نقطة أمنية تابعة للواء 16 من الحشد الشعبي، في قرية بشير (13كم جنوبي قضاء داقوق) في كركوك، إلا أن قوات الحشد اشتبكت مع المهاجمين واجبرتهم على التراجع، بعد وصول قوات إسناد لمكان الهجوم.

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة عناصر من الحشد بجروح متباينة.

ويوم أمس الأحد، شن مسلحو تنظيم داعش في ساعات الفجر الأولى، هجوما على القوات الأمنية جنوبي محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن قوات الشرطة الاتحادية صدت تعرضا لعناصر داعش في قاطع ناحية الرشاد جنوبي كركوك.

وزادت هجمات تنظيم داعش بشكل ملحوظ بمناطق في العراق خلال الأيام القليلة الماضية، وسقط أمس الأول السبت، ثلاث ضحايا من قوات البيشمركة وأُصيب آخرون بجروح بهجوم للتنظيم المتشدد في كركوك.

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