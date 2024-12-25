بغداد.. مساجرة "عشائرية" تخلف 4 مصابين وإنقاذ امرأة من محاولة انتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإصابة أربعة أشخاص بينهم منتسب أمني، بمشاجرة بين عشيرتين في مدينة الشعلة غربي بغداد، فيما تم إنقاذ امرأة من محاولة انتحار وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين عشيرتين تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء والخفيفة بين الطرفين ضمن مدينة الشعلة غربي بغداد، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص من طرفي المشاجرة".

ولفت المصدر إلى أن "منتسباً أمنياً أصيب أثناء محاولته فض المشاجرة"، مؤكداً أنه "تمت السيطرة على الوضع واعتقال ثلاثة أشخاص من طرفي المشاجرة وإيداعهم التوقيف مع التحفظ على المصابين".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "امرأة تولد 1975 حاولت رمي نفسها من أعلى جسر الأئمة في نهر دجلة وسط بغداد بدافع الانتحار وتم إنقاذها والتحفظ عليها"، مبيناً أن دوافع الانتحار هو انفصال المرأة عن زوجها.