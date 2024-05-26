إصابة 4 أشخاص بهجوم مسلح ونزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيّان، يوم الأحد، بإصابة عامل في مطعم شعبي بهجوم مسلح بذي قار، في وقت أصيب ثلاثة آخرين بنزاع عشائري ضمن محافظة ميسان.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بإطلاق نار متبادل جراء نزاع عشائري بسبب خلاف قديم فق تقاطع ناحية الخير (نهر العز) ضمن محافظة ميسان".

وأبلغ مصدر آخر، الوكالة، أن "خلافاً على دفع الحساب اندلع داخل مطعم شعبي بأطراف قضاء الشطرة شمالي ذي قار، أدى لتنفيذ هجوم مسلح على المطعم من قبل أحد الزبائن، مما أسفر عن إصابة أحد العاملين بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وسهلت نقل المصاب للمستشفى، فيما داهمت منزل المعتدين واعتقلتهم".