إصابة 4 أشخاص بالقصف الذي استهدف منزلاً في مخمور

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في نينوى، يوم الاثنين، بإصابة أربعة أشخاص بالقصف الذي استهدف مخيم في قضاء مخمور الفاصل بين المحافظة وأربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القصف الذي نفذته طائرة مسيرة في وقت سابق اليوم، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص داخل منزل في المخيم".

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "طائرة مسيرة يُعتقد بأنها تركية قصفت منزلاً في مخيم مخمور"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويضم المخيم المئات من العائلات الكوردية التي نزحت من تركيا منذ سنوات طويلة، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني يتخذ من المخيم منطلقا لتدريب مقاتليه وشن هجمات داخل الأراضي التركية.