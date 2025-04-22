إصابة 3 مواطنين بعملية تسليب بعد استدراجهم لشراء سيارة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بتعرض ثلاثة مواطنين من محافظة البصرة لعملية بعد استدراجهم إلى المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ثلاثة مواطنين من محافظة البصرة قدموا لمنطقة العاشرة بقضاء الرفاعي شمالي ذي قار لغرض شراء عجلة معروضة للبيع على (فيسبوك)، وعند وصولهم إلى المكان المقصود اعترضتهم عجلة نوع (بيك آب) يستقلها مجموعة أشخاص ودخلوا معهم بمشاجرة عنيفة أسفرت عن سقوط البصريين جميعهم جرحى أحدهم بحالة خطرة".

وبين المصدر، أن "أفراد العصابة التي اعترضتهم قاموا بتسليب الأموال التي بحوزتهم والبالغة 30 ألف دولار وكذلك العجلة التي قدموا بها من البصرة".

وأضاف أن "الجناة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل المصابين إلى أقرب مركز صحي لتلقيالعلاجاللازم".